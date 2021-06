Ufficio sport Comune Terni: Fausto Ottaviani al ‘comando’

di S.F.

Appassionato di calcio, allenatore, tifosissimo della Ternana e tecnico comunale. L’identikit è della nuova posizione organizzativa di direzione per l’ufficio sport, agricoltura, marketing e strutture mercatali del Comune di Terni: il successore di Fausto Marrocolo, in pensione dallo scorso 1° maggio, è Fausto Ottaviani, classe 1970. A firmare il documento per il via libera è stata la dirigente ad economia, lavoro e promozione del territorio Emanuela Barbon: è lei nella giornata di martedì ad aver svolto un colloquio personale con i cinque – c’è stata una rinuncia rispetto alle sei domande inviate dai dipendenti di categoria D – per la verifica delle competenze legate al ruolo. Quindi mercoledì il semaforo verde. L’incarico avrà decorrenza da lunedì 14 giugno e terminerà nel maggio 2022.