Un’emozione lunga tre giorni, scandita dal rumore dell’acqua e dell’inno nazionale. Si è conclusa a Belgrado la Coppa Comen, la prestigiosa rassegna giovanile internazionale che riunisce i migliori nuotatori e nuotatrici delle nazioni del Mediterraneo. A rappresentare il Circolo Lavoratori Terni, in azzurro, sono stati Lucrezia Boncio ed Edoardo Partenza, accompagnati dal tecnico Enrico Polito, convocati per far parte della squadra italiana in questa importante vetrina per la categoria Ragazzi/e.

La manifestazione include tutte le gare olimpiche individuali e di staffetta, con ogni nazione che può schierare un massimo di due atleti per gara. Un’occasione unica per i giovani talenti di misurarsi a livello internazionale. La competizione si è aperta venerdì 20 giugno, e subito Edoardo Partenza ha fatto sentire la sua presenza: argento nei 100 stile libero, chiusi con l’eccellente tempo di 52.37, dietro solo al serbo Kalanj Aleksej. Ma il meglio doveva ancora arrivare. Nel pomeriggio, schierato nella staffetta 4×100 stile libero maschile, Edoardo ha contribuito al trionfo azzurro: medaglia d’oro per l’Italia davanti a Francia e Turchia.

Sabato è stato il giorno di Lucrezia Boncio, che ha brillato nella sua gara regina: i 100 farfalla. Con un miglioramento personale di oltre un secondo, ha fermato il cronometro a 1’02”48, volando verso la medaglia d’argento. Nel pomeriggio ha poi preso parte alla staffetta 4×100 mista femminile, nuotando la frazione a farfalla: nuovo oro per l’Italia, ancora una volta davanti a Francia e Turchia. Domenica mattina, Lucrezia è tornata in vasca per i 200 farfalla, chiusi con un buon quinto posto.

L’ultimo atto della Coppa Comen ha visto invece Edoardo scendere di nuovo in acqua nella 4×100 stile mista: ancora una prestazione maiuscola e altra medaglia d’oro per il quartetto italiano. Con un medagliere finale da record – 45 medaglie totali (20 ori, 12 argenti e 10 bronzi) – l’Italia ha dominato la classifica generale, imponendosi sia nella sezione maschile che in quella femminile.

Le dichiarazioni

Edoardo Partenza, 16 anni, studente del Liceo Scientifico Galilei, specialista dello stile libero: «È stata un’esperienza indimenticabile che non scorderò mai. Ho imparato tantissimo in questi tre giorni: indossare la cuffia della nazionale è un’emozione unica. Sono abbastanza soddisfatto dei risultati e spero che questo sia solo l’inizio di un lungo percorso».

Lucrezia Boncio, 15 anni, anche lei studentessa del Galilei, ama il delfino e il dorso: «Sicuramente l’esperienza della coppa Comen sarà un ricordo che porterò con me per sempre. L’emozione di cantare l’inno italiano insieme ai propri compagni di squadra, le risate, i cori per incoraggiare i ragazzi dietro al blocco di partenza, la tensione durante le staffette e la consapevolezza di rappresentare la propria nazione in una competizione internazionale sono qualcosa di indescrivibile. Ogni minuto trascorso a Belgrado è servito a accrescere il bagaglio di esperienza che ho acquisito con il nuoto e spero che in futuro ci saranno altre occasioni come questa».

«Torniamo da Belgrado orgogliosi di quanto abbiamo vissuto – afferma Enrico Polito, tecnico della Polisportiva CLT -. Per quanto mi riguarda, è stata un’esperienza indimenticabile, molto difficile da affrontare perché far parte di un team di allenatori che non si conoscono e mettersi in gioco con atleti di alto livello che provengono da tutta Italia, è stato impegnativo ma allo stesso tempo bellissimo e stimolante. Per le prestazioni di Edoardo e Lucrezia, non c’è nulla da dire: sono stati straordinari riuscendo a migliorare i propri personali in una situazione di stress importante e riuscendo a portare a casa medaglie internazionali cosa che alcuni giorni fa ci sembrava un sogno. Mi piace condividere questa gioia con gli altri allenatori del CLT: Lorenzo Consoli e Giorgio Pansolini , che tutti i giorni sono sul piano vasca con i ragazzi proprio per arrivare a questi traguardi, con tutta la sezione Nuoto quindi tutti gli altri compagni di squadra, i genitori, i dirigenti, il responsabile di sezione, il presidente e soprattutto Arvedi Ast che ci ha permesso di vivere questo sogno».