Si ferma di nuovo per scarico produttivo una delle linee a caldo di Acciai Speciali Terni e questa volta per un periodo prolungato, circa tre settimane. Venerdì pomeriggio la direzione aziendale ha infatti informato le rsu che lo stop è previsto dalle 6 di lunedì 12 maggio fino alla fine dello stesso mese. Non verrà attivata cassa integrazione, come avvenuto in precedenza: il personale coinvolto dalla fermata potrà infatti recarsi al lavoro rispettando il proprio turno di appartenenza.

