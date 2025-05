Un pomeriggio di festa, confronto e visione. Venerdì 23 maggio è stata ufficialmente inaugurata la nuova sede ternana del gruppo aziendale formato da Mind, DreamFactory Design e Dreavel, tre realtà consolidate del territorio che operano rispettivamente nei settori della finanza agevolata, comunicazione digitale e incoming turistico. La sede si trova in strada San Martino 104, nel cuore dell’area commerciale adiacente allo stadio Liberati, una zona recentemente interessata da un importante processo di rigenerazione urbana e che oggi ospita anche il nuovo PalaTerni.

«L’evento – spiegano i titolari delle aziende – ha segnato una tappa significativa nella storia del gruppo, riunendo numerosi ospiti, tra cui rappresentanti del mondo politico, economico e culturale, insieme a esponenti di associazioni locali e regionali». I titolari, Diego Pieroni, Irene Falocco e Maurizio Merli, hanno espresso la loro «gratitudine ai partecipanti» e sottolineato come questa nuova sede rappresenti «non solo un ampliamento fisico, ma soprattutto un punto di partenza per una nuova fase di crescita». L’obiettivo dichiarato è quello di «migliorare l’organizzazione interna, rafforzare l’identità del gruppo e favorire un ambiente di lavoro innovativo e inclusivo».

I nuovi spazi, ampi, luminosi e tecnologicamente attrezzati, sono stati pensati per «stimolare la creatività e facilitare la collaborazione. Comprendono uffici open space, aree dedicate alla formazione, co-progettazione e co-working, il tutto con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale, elemento ormai centrale nella filosofia aziendale». Durante il pomeriggio, gli ospiti hanno potuto visitare la struttura e prendere parte a momenti di dialogo informale in cui «si è discusso del futuro delle imprese umbre, della necessità di fare rete e delle sfide territoriali legate all’innovazione e allo sviluppo sostenibile. Un’inaugurazione – concludono – che si è trasformata in occasione di riflessione collettiva e di condivisione, suggellando la visione di un gruppo che guarda avanti, con radici solide nel territorio e lo sguardo rivolto al futuro».