La giunta regionale dell’Umbria, nella seduta di sabato 16 maggio, «preso atto delle proposte di candidatura pervenute, ha individuato i nominativi degli amministratori da proporre alle assemblee delle società Sviluppumbria, Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica Villa Umbra e Umbria Tpl e Mobilità Spa». Per Sviluppumbria è stato individuato Luca Ferrucci, per Villa Umbra Jospeh Flagiello e per Umbria Tpl, Emilio Giacchetti. «L’assemblea di ogni società – precisa la Regione – provvederà a nominare l’amministratore sulla base delle indicazioni della giunta regionale».

