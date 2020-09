Oddo si difende: «Non ho tradito il Grifo»

Condividi questo articolo su

















Nel giorno della sua presentazione ufficiale, Massimo Oddo rivendica la legittimità della sua scelta e minaccia querele contro chi lancia il sospetto di un suo accordo fin da febbraio: «Ci siamo sentiti cinque giorni fa»È ufficialmente iniziato il secondo mandato di Massimo Oddo sulla panchina del Pescara. Stamane si è svolta la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico, che ha voluto chiudere una volta per tutte il discorso Perugia:

Le parole di Oddo

«Sono molto amareggiato da quello che i giornali hanno scritto su un presunto accordo con la società. Sono sempre stato sincero e onesto e non accetto questo. La trattativa con il Pescara è iniziata 5 giorni fa e non ho sentito nessuna trattativa, ho le prove e la prossima volta che vedrò una cosa del genere agiremo per via legali. Ho dato tutto per il Perugia e chi mi ha vissuto sanno quello che ho dato e mi hanno anche ringraziato. Per me l’argomento è chiuso e non voglio più parlarne».

«Nel calcio non vincono gli allenatori bravi: quando una squadra ottiene risultati è perché lo permetto l’ambiente, in qualsiasi società per me l’importante è avere l’appoggio. I momenti di difficoltà ci sono sempre e la scelta di Pescara è stata ponderata ma la scelta definitiva è stata l’ambiente, ovvero la società con i direttori che mi conoscono bene e penso che possano proteggermi nei momenti di difficoltà».

«Io sono di Pescara e ho sempre tifato per la squadra, se sarò l’allenatore giusto lo dirà il campo e sono contento di essere tornato. Non sono mai stato contrario tra l’avvicinamento dei tifosi alla squadra perché è fondamentale».