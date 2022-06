Olmo chiama natura: domenica tra senso civico e convivialità

di G.R.

Educare i ragazzi al senso civico e ripulire un quartiere divertendosi è possibile. Questa la lezione che domenica 26 giugno nella giornata “quartiere chiAma natura” è stata impartita dalle associazioni Amarte e Coscienze verde. E’ stato raccolto l’invito di uno dei residenti di Olmo, nella periferia di Perugia, per dare vita all’iniziativa che tra i vari obiettivi aveva quella di creare una realtà associativa all’interno del quartiere per prendersi cura degli spazi comuni. Un’altra idea per riavvicinarsi alla normalità pre Covid tornando a vivere delle giornate interamente con i propri vicini facendo anche nuove conoscenze.

Il ritrovo era fissato per le nove di mattina per una prima parte improntata alla pulizia del parco grazie agli attrezzi forniti dalla ferramenta Tortoioli di Corciano e della Gesenu. Nel pomeriggio i bambini hanno potuto mostrare il loro lato artistico in laboratori realizzando delle opere d’arte poi esposte nella mostra estemporanea in una delle tre piazzette del quartiere. La giornata si è chiusa con un aperitivo finale autogestito dai partecipanti: ognuno ha portato qualcosa da condividere ascoltando della musica dal vivo. «Ci si è resi conto che l’evento potrebbe essere un format da riproporre in altri quartieri» hanno commentato con entusiasmo gli organizzatori. Per chi volesse è possibile mettersi in contatto con loro al numero 3920107459.