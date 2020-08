Oncologia, a Terni una nuova poltrona per la chemioterapia

Il day hospital della struttura di oncologia medica e traslazionale dell’ospedale di Terni martedì è stato dotato di una nuova poltrona per la chemioterapia. La donazione di una rappresentanza dell’associazione ‘Nomadi fans club – spirito nomade’ di Terni, del valore complessivo di 3.500 euro, è frutto del ricavato dell’evento musicale realizzato alcuni mesi fa al teatro Secci di Terni, in ricordo degli amici Sergio e Roberto. Alla consegna ha partecipato il direttore della struttura di oncologia medica e traslazionale Sergio Bracarda, insieme al personale di reparto, e il direttore sanitario Sandro Vendetti, che hanno ringraziato il presidente dell’associazione Danilo Manciucca e gli altri membri per l’importante contributo all’opera di umanizzazione e valorizzazione della struttura.

L’evento benefico per la raccolta fondi

Oltre a favorire occasioni di aggregazione e amicizia tra i fan, il club ternano promuove l’organizzazione di spettacoli, iniziative e raccolte fondi a scopo benefico che si sono concretizzate in più di 34 mila euro di donazioni effettuate dalla sua costituzione nel 2012. Tra queste iniziative rientra l’evento musicale ‘Ricordo di due amici: 1° memorial Sergio e Roberto’ che si è svolto al teatro Secci di Terni lo scorso 30 novembre. Sul palco tre tribute band dei Nomadi (‘Apparenze’, ‘Spirito nomade’ e ‘Presa diretta’) oltre al ‘Cantante della solidarietà’ quale ospite d’onore. La serata benefica è stata organizzata in memoria dei due amici scomparsi a causa del cancro con la volontà di dare un contributo concreto a favore dei malati in cura presso l’oncologia medica dell’ospedale di Terni.