Nuove ondate di calore e caldo che torna a farsi sentire anche in Umbria. Lo indica anche il bollettino a firma ministero della Salute per le prossime 48 ore: sono ventisette le città monitorate e tra le due con bollino ‘rosso’, vale a dire con allerta massima di livello 3, c’è anche Perugia. La seconda è Palermo. Poi da venerdì si aggiungerà anche Roma. Bollino arancione per Firenze, Viterbo, Rieti, Frosinone, Milano, Brescia, Campobasso, Latina, Torino, Trieste e Verona.

Condividi questo articolo su