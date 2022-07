Meteo, nuova ondata di caldo in arrivo

Ultime ore di ‘tregua’ – se così si può definire – e nuova ondata di calore in arrivo su tutto il territorio italiano. Le previsioni parlando di temperature in ascesa a partire da metà settimana, seppur senza raggiungere i picchi del mese di luglio. Ne parlano il colonnello dell’Aeronautica Militare Guido Guidi e il collega-meteorologo Mario Giuliacci.

Cosa è previsto

Nonostante – spiega a Fanpage Guidi – abbiamo «assistito in questi giorni all’arrivo di aria più fresca, dobbiamo aspettarci anche per il mese di agosto una tendenza ad avere temperature superiori alla media del periodo. Poi, soprattutto dopo Ferragosto, potranno essere più frequenti gli eventi temporaleschi ma questo è naturale visto che andremo verso la parte terminale della stagione estiva. Per quanto riguarda le temperature diciamo che sulle regioni settentrionali per ora e per qualche giorno avremo sicuramente temperature più basse e più consone alla media, per il centro un pochino meno, per il sud il cambiamento si sentirà davvero poco: continuerà a fare caldo. Poi avremo più o meno a metà della prossima settimana delle giornate abbastanza calde; si conferma anche ad agosto la tendenza ad avere temperature che potranno essere superiori alle medie attese per il periodo. Non così tanto come è stato finora, ma comunque tanto».

Caldo intenso

Giuliacci spiega invece a Blueplanethearth che l’alta pressione «tornerà gradualmente ad allungarsi sulla nostra Penisola già nei primi giorni di agosto e consoliderà con fermezza la sua posizione sull’Italia nella parte centrale della nuova settimana, quando inizierà la nuova intensa ondata di caldo. A partire da mercoledì-giovedì della prossima settimana quindi farà molto caldo in tutta Italia, anche se le temperature più alte in realtà si registreranno al centro e al sud».