Onoranze funebri: ‘Silvestri’ cresce ed apre anche a Terni

Una tappa importante di una storia lunga 68 anni, fatta di professionalità e competenza in un settore che – pur lontano dai riflettori – rappresenta un servizio necessario ed importante, dove la cura dei dettagli – anche sul piano umano – fa la differenza. Le onoranze funebri ‘Silvestri’ da sabato 12 giugno hanno una nuova sede – oltre quella storica di Arrone -, in via Guglielmi a Terni. L’azienda, condotta da Matteo Orsini che rappresenta la quarta generazione dopo la fondazione datata 1953, continua a crescere e a svilupparsi sul territorio Ternano. Un’ascesa imprenditoriale che è sinonimo di attenzione e impegno. Alle origini dell’azienda c’è Luigi Silvestri che prese spunto dall’antico mestiere di fabbro – nel dopoguerra costruiva casse in zinco – per creare una realtà imprenditoriale che negli anni si sarebbe poi affermata. Dopo di lui vennero Orsola Silvestri e Mario Caromani, quindi Bernardino Caromani fino al 2014. Ora c’è Matteo Orsini: «Terni rappresenta per noi – spiega – il coronamento di un percorso che ci vede già punto di riferimento in um’ampia parte della Valnerina. Intendiamo proseguire, guardando ai valori fondanti e storici ma anche alle prospettive di un settore complesso e che richiede qualità a 360 gradi».