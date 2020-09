Orlandi-Pioppo, nessun danno erariale per l’ospedale di Perugia

Nessun danno erariale da parte di Walter Orlandi, ex direttore generale dell’azienda ospedaliera di Perugia e ora direttore dell’area sanità della Regione Umbria, e Manuela Pioppo, ex dirigente del ‘Santa Maria della Misericordia’ e ora alla Usl Umbria 1. La Corte dei Conti dell’Umbria li ha infatti ‘assolti’ dalle contestazioni mosse nei loro confronti dalla procura contabile. Accuse – con relativa richiesta risarcitoria di 109.512 euro in solido – basate sugli incarichi attribuiti dalla stessa azienda ospedaliera alla Pioppo, fra il 2009 e il 2014. Secondo i giudici di via Martiri dei Lager, tali incarichi non avrebbero causato alcun danno economico all’ospedale di Perugia e, anzi, avrebbero prodotto benefici sul piano economico. Si chiude così la parte ‘contabile’ della vicenda che, in sede penale, vede un procedimento aperto, ma già per ampia parte prescritto, nei confronti dello stesso Orlandi. Soddisfatti ovviamente della decisione gli avvocati Francesco Maria Falcinelli e Nicola Pepe (per la Pioppo) e Lietta Calzoni (per Orlandi).

