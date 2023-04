Orvieto: insegnante americano colpito da infarto. Polizia decisiva per salvarlo

Lo scorso 5 aprule era stato colto da infarto acuto del miocardio in piazza Cahen, ad Orvieto, alle 11.30, proprio in prossimità dell’ingresso della sede della polizia di Stato. Un cittadino che aveva visto l’uomo accasciarsi a terra, era entrato nel commissariato per avvertire il personale e, immediatamente, due assistenti in servizio in sala operativa avevano preso il defibrillatore in dotazione ed erano usciti per soccorrere l’uomo – un 65enne di origini statunitensi – che mostrava difficoltà respiratoriae e scarsa reattività agli stimoli visivi e sonori.

Il primo intervento

I poliziotti, come poi accertato successivamente dal medico di emergenza territoriale del 118, hanno applicato prontamente, e soprattutto correttamente, gli elettrodi, ponendo la persona in condizioni da favorirne il primo soccorso, per effettuare l’analisi da parte del macchinario che non ha richiesto l’attivazione della scarica elettrica, consigliando invece la rianimazione cardiopolmonare. Una pratica subito avviata da uno dei due, ma poi sospesa poco dopo perché le pulsazioni del cuore si mantenevano buone.

Infarto

L’uomo, ripresosi leggermente, era riuscito anche a pronunciare qualche parola in inglese, dicendo di cercare la moglie, rintracciata poi alla stazione ferroviaria, dove, preoccupata, stava aspettando il marito. All’arrivo del 118 il 65enne lamentava ancora forti dolori al petto, ma i sanitari costatavano che il battito cardiaco era apprezzabile e i parametri vitali ancora buoni e diagnosticavano un infarto in corso.

Informazioni preziose

Mentre l’uomo veniva trasportato in ambulanza al reparto di terapia intensiva del’ospedale di Terni e la squadra Volante accompagnava la moglie al Centro Studi di Orvieto – dove il cittadino americano insegna -, uno dei due poliziotti intervenuti era stato tutto il tempo al telefono con il medico per fornirgli più informazioni possibili, chiedendo anche dettagli alla donna sulle sue condizioni sanitarie: informazioni preziose che hanno permesso ai medici di stabilizzare il paziente.

Il plauso

Il giorno successivo, con un’e-mail inviata al sirigente del commissariato di pubblica sicurezza di Orvieto, Antonello Calderini, il medico dell’emergenza territoriale del 118 ha voluto ringraziare il personale intervenuto che ha «tempestivamente e correttamente eseguito le manovre previste» e, proseguendo, «la catena della sopravvivenza è una fase importantissima in tutta la sua applicazione, ma non può prescindere dal primo anello della chiamata e gestione in attesa del personale qualificato, così esemplarmente svolto dagli agenti del commissariato di Orvieto, sul posto e in centrale operativa».