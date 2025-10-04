La segnalazione è giunta al 112 venerdì mattina: due persone sospette si erano introdotte in un’abitazione della frazione di Sferracavallo (Orvieto). Per questo i carabinieri si sono portati sul posto e i due soggetti, alla vista della pattuglia, sono fuggiti di corsa nei campi della zona, facendo perdere le proprie tracce.

Tuttavia, le ricerche hanno portato i militari dell’Arma a recuperare una borsa, abbandonata dai malviventi, all’interno della quale c’erano vari monili – anche di valore – asportati durante il furto nella casa. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari e ora le indagini puntano a risalire alle identità dei soggetti. Un esempio di collaborazione – tutto è partito da una segnalazione tempestiva – fra cittadini e forze dell’ordine.