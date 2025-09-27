Bivacchi smantellati e droga sequestrata giovedì pomeriggio nell’Orvietano nell’ambito di un’operazione straordinaria condotta dai carabinieri della locale Compagnia con il supporto delle stazioni nei boschi del comprensorio.

Coinvolti i territori di Orvieto, Allerona e Castel Viscardo con focus nei boschi tra Bagni, Villalba e Viceno, ritenute aree sensibili per lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività, coordinata dai nuclei forestali di Allerona e Orvieto, ha interessato anche un velivolo del nucleo elicotteri di Roma Urbe ed i militari di Allerona, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle e Orvieto. «Il dispositivo messo in campo – sottolinea l’Arma – ha permesso di individuare tre bivacchi perfettamente occultati nella vegetazione, utilizzati come vere e proprie basi operative da soggetti dediti allo spaccio. Nei rifugi sono stati rinvenuti numerosi utensili e oggetti idonei al sostentamento per permanenze prolungate, come batterie per auto utilizzate per ricaricare i telefoni cellulari e per alimentare i sistemi di illuminazione e persino una katana».

I carabinieri hanno esteso l’attività alla rete viaria con l’istituzione di posti di controllo nelle zone interessate. Diversi gli acquirenti della droga intercettati: «Tre di essi sono stati segnalati alla Prefettura in qualità di assuntori, con contestuale ritiro della patente di guida: complessivamente sono stati sequestrati 1,6 grammi di cocaina, 0,70 grammi di hashish e 1,70 grammi di eroina, detenuti per uso personale».