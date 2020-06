Orvieto, per il day hospital oncologico un accesso riservato

All’ospedale Santa Maria della Stella di Orvieto da lunedì mattina è attivo in via sperimentale un accesso riservato ai pazienti del day hospital oncologico al fine di evitare loro file e code all’ingresso della struttura ospedaliera. Il progetto è realizzato dalla direzione medica di presidio in collaborazione con i volontari dell’associazione ‘Orvieto contro il cancro’ e prevede l’apertura di un ingresso riservato e di un percorso dedicato agli utenti oncologici dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.

Migliorare l’accoglienza ed evitare disagi ai pazienti oncologici

I pazienti del day hospital oncologico possono quindi entrare dall’ingresso posteriore del nosocomio per accedere direttamente al servizio ed essere sottoposti alle cure mediche. «In linea con le disposizioni regionali che prevedono la differenziazione dei percorsi di accesso alle strutture ospedaliere con particolare riguardo ai pazienti fragili – spiega il dottor Pietro Manzi, direttore sanitario dell’ospedale di Orvieto – abbiamo aperto questo nuovo ingresso per migliorare l’accoglienza in ospedale ed evitare disagi ai nostri pazienti oncologici. La direzione medica rivolge un sentito ringraziamento ai volontari dell’associazione che anche in questa occasione ci hanno supportato con grande impegno e dedizione per la realizzazione di questo significativo progetto».