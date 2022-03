Orvieto: si oppone al furto e viene percosso. Denunciati due 24enni

Due 24enni di origini straniere e residenti nell’Orvietano, uno originario della Moldavia e l’altro della Polonia, sono stati denunciati a piede libero, lo scorso 2 marzo, dai carabineri della Compagnia di Orvieto, in particolare dai militari del Nor. Ad entrambi è stato contestato il reato di tentata rapina, mentre al secondo anche quelli di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, oltre a detenzione di droga a fini di spaccio.

Notte complicata

Nel corso della notte precedente la denuncia, i due giovani avrebbero tentato di rubare il ciclomotore di un uomo che, quando si è opposto al furto, è stato percosso con violenza. Quando i due 24enni sono stati rintracciati dall’Arma nel corso della notte, quello di nazionalità polacca ha preso a calci e minacciato di morte i militari. Sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di tre involucri di marijuana per un peso totale di 10 grammi, oltre ad un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi.