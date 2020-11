Susanna Tamaro scrive frase su banconota: «Ora serve poesia»

«Alla fine ho preso coraggio e l’ho fatto. Con una matita ho scritto su una banconota da 10 euro la mia frase preferita». Ovvero ‘L’amore è attenzione’, tratto dal libro Anima Mundi. Inizia così il messaggio della scrittrice triestina Susanna Tamaro – vive a Porano da circa trent’anni – lanciato via Facebook nel tardo pomeriggio di giovedì: «Ho usato la matita perché temevo che l’inchiostro invalidasse questi soldi modernamente asettici. L’ho spesa una decina di giorni fa a Orvieto Scalo. Chissà che non arrivi nelle mani di uno di voi?», ha aggiunto rivolgendosi ai suoi follower: «In fondo, i messaggi scritti sulle banconote non sono molto diversi da quelli lanciati nelle bottiglie. Una volta che lasciano le tue mani se ne vanno misteriosamente in giro per il mondo sperando di essere intercettate da qualcuno capace di apprezzare il messaggio. In un momento come questo di fragilità e di negatività forse abbiamo bisogno più che mai che un pizzico di poesia entri nelle nostre vite». In tanti già sperano.

