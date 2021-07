Orvieto, torna la formazione di Anpit su economia e lavoro

Da venerdì 16 a domenica 18 luglio il palazzo del Capitano del Popolo di Orvieto ospiterà ‘Apotheke. Strumenti per l’economia ed il lavoro’, una tre giorni di formazione economica-giuridica promossa da Anpit-Azienda Italiana, l’Associazione nazionale per l’industria e il terziario, in collaborazione con il proprio neonato centro studi Articolo 46-Impresa e partecipazione. Professionisti e imprese, a cui è rivolta l’iniziativa, torneranno dunque a formarsi e confrontarsi in presenza, dopo un anno di convegni e webinar telematici e in prospettiva dell’annunciata ripresa economica.

Il programma

L’appuntamento si aprirà nel pomeriggio di venerdì, alle 15 con i saluti introduttivi di Massimo Giornelli e Carlo Merletti, rispettivamente presidenti di Anpit Umbria e Terni, seguirà l’assemblea dei responsabili territoriali. Alle 16,45 la prima lezione dal titolo ‘Terzo settore: ruolo ed impatto nell’economia italiana’, poi si parlerà de ‘La recessione demografica: conseguenze economiche e sociali del crollo delle nascite’ (a cura del professor Gian Carlo Blangiardo, presidente dell’Istat), infine un focus sarà dedicato a ‘Le relazioni istituzionali per imprese, associazioni e professionisti’.

Si chiude con una tavola rotonda

Sabato i lavori riprenderanno alle 9,15 con la presentazione del nuovo centro studi Articolo 46-Impresa e partecipazione, poi in mattinata sono previste tre lezioni sui temi ‘Le reti di impresa: sinergie innovative per la crescita’, ‘Le imprese italiane tra il nuovo codice della crisi e gli early warning bancari: rischi, opportunità, soluzioni’ e ‘L’imprenditore: la leadership etica nell’impresa’. Nel pomeriggio, invece, le lezioni verteranno sui temi ‘La contrattazione collettiva nazionale’, ‘La contrattazione di secondo livello: contratto aziendale, welfare e produttività’, ‘L’occupazione’. Il focus finale del sabato è dedicato a ‘Comunicare in pubblico: strategie e tecniche’. Nell’ultima giornata dei lavori, domenica alle 10, si terrà un momento di riflessione su ‘Geoeconomia: riflessioni su sostenibilità e nuovi modelli di sviluppo’. Previsti gli interventi del professor Luigino Bruni, economista e docente universitario, di Federico Iadicicco, presidente nazionale Anpit Azienda Italia, Salvatore Santangelo, giornalista professionista, esperto di politica internazionale e di storia del Novecento, Luca De Biase, storico e giornalista. Introduce e modera Roberto Inciocchi, giornalista di SkyTg24.