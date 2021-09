Orvieto, trova bancomat e lo utilizza tre volte: denunciata

Si è insospettita quando sul proprio cellulare gli sono arrivati gli avvisi dalla propria banca in merito ad alcuni movimenti sul suo conto corrente. La sua bancomat era stata utilizzata: la polizia Stradale di Orvieto, dopo la denuncia della donna, ha individuata la responsabile con successiva denuncia per furto e indebito utilizzo di carta di debito.

La scoperta

La donna si è resa conto di ciò che stava accadendo mentre stava tornando a casa: tre addebiti mai superiori ai 25 euro per non utilizzare il Pin. A stretto giro si è accorta che non aveva più il bancomat nella borsa perché, con ogni probabilità, lo aveva perso durante il tragitto: immediata la denuncia alla polizia Stradale di Orvieto per far luce sull’accaduto. Gli agenti non ci hanno messo molto a risalire alla responsabile, in azione per spendere i soldi in tre stazioni di rifornimento carburante. A chiudere il cerchio testimonianze e registrazioni video per poi incrociare i vari dati racconti: la donna, incensurata e residente nell’Orvietano, è stata denunciata dopo aver ammesso tutto.