Acquista online tv ma non riceve nulla: scatta la denuncia

Ha notato un annuncio online per un televisore 55 pollici offerto ad un prezzo vantaggioso e ha contattato il venditore per l’acquisto. Con successivo versamento di 150 euro sul conto corrente indicato: in realtà si trattava di una truffa e la polizia di Stato di Orvieto è intervenuta riuscendo a rintracciare e denunciare il responsabile.

Il raggiro

La vittima è un 60enne orvietano. Il venditore non ha mantenuto l’accordo una volta incassata la cifra e del televisore nessuna traccia: a questo punto è scattata la chiamata al commissariato di pubblica sicurezza di Orvieto per sporgere denuncia, con avvio delle indagini – coinvolte anche altre articolazioni della polizia di Stato con accertamenti in diversi territori comunali – per identificare il responsabile. Gli agenti sono riusciti ad individuarlo a stretto giro: l’autore era un uomo italiano residente a Foligno con all’attivo numerose denunce e segnalazioni per la stessa tipologia di reato.