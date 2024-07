Orvieto, vasto incendio: vigili del fuoco in azione

Aggiornamento ore 16

L’incendio è sotto controllo con un fienile in fiamme non distante da un’abitazione. Il mezzo aereo impiegato sta facendo rientro.

Fuoco in località Biagio

Un vasto incendio si è sviluppato nel pomeriggio di mercoledì in località Biagio, nel territorio comunale di Orvieto. In fiamme – informano dal comando provinciale dei vigili del fuoco – appezzamenti di grano e bosco, con pericolo per le case circostanti. Sul posto ci sono in totale sedici persone con sette mezzi a disposizione, provenienti anche da Terni e Viterbo (distaccamento di Gradoli). In più c’è l’elicottero AW 139 dei vigili del fuoco arrivato da Roma Ciampino con il coordinamento del Dos. A stretto giro è atteso in loco anche un altro mezzo aereo assegnato dal Centro operativo aereo unificato per la campagna boschiva.