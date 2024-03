Ospedale di Perugia: strutture semplici e ad altissima professionalità. Ecco le 51 nomine

di Giovanni Cardarello

Il giro di giostra era nell’aria da settimane, in particolare, da quando era stato varato il piano di riassetto territoriale. Uno piano decisivo per il funzionamento della sanità dell’Umbria ma, al tempo stesso, con vista sulle prossime elezioni regionali di ottobre. Giro di giostra che, a ridosso del fine settimana, ha prodotto il primo corposo effetto. Parliamo delle nomine, operative dal 1° aprile 2024, dei nuovi responsabili delle strutture semplici e di quelle ad altissima professionalità; per quelle complesse occorrerà attendere giugno. Le nomine saranno valide fino al 31 marzo del 2029. Sono 51 i nuovi responsabili, vediamole nel dettaglio secondo quanto presente nella nota della struttura complessa risorse umane dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia.

1. Medicina del Dolore Dr. Stefano Strappaghetti

2. Terapia Intensiva post operatoria di alta specialità cardiotoracovascolare Dr.ssa Cristina Todisco

3. Rianimazione e terapia intensiva Post Operatoria Dr. Matteo Bellucci

4. Coordinamento Blocchi Operatori ed emergenze anestesiologiche Dr. Andrea Spaccatini

5. Osservazione Breve Intensiva Dr. Stefano De Vuono

6. Gestione del trauma maggiore e del politrauma Dr.ssa Laura Settimi

7. Stroke Unit Prof. Maurizio Paciaroni

8. Medicina d’Urgenza Prof.ssa Cecilia Becattini

9. Gestione integrata del rischio cardio-metabolico Dr. Massimo Raffaele Mannarino

10. Emodialisi Dr.ssa Francesca Timio

11. Ortogeriatria Dr.ssa Carmelinda Ruggiero

12. Gestione dell’anziano fragile nel setting ospedaliero Dr.ssa Sara Ercolani

13. Impatto clinico ed economico delle reazioni avverse a farmaci e percorsi diagnostici Prof.ssa Katharina Hansel

14. Antimicrobial stewardship Dr. Andrea Tosti

15. Gestione delle malattie dell’apparato respiratorio professionale e ambientale Dr.ssa Tiziana Fiordi

16. Applicazione e sviluppo tecniche robotiche in chirurgia generale Dr.ssa Graziosi Luigina

17. Tecniche chirurgiche di trapianto renale Dr. Francesco De Santis

18. Chirurgia Mininvasiva nella Traumatologia nell’Apparato Locomotore Dr. Lorenzo Maria di Giacomo

19. Chirurgia Urologica Miniinvasiva Dr. Giovanni Cochetti

20. Day Surgery Multidisciplinare Dr. Carlo Boselli

21. Fertilità e Diagnostica Prenatale Prof. Sandro Gerli

22. Ginecologia e Chirurgia Robotica Dr. Saverio Arena

23. Chirurgia in età Pediatrica e del Neonato Lattante Dr. Marco Prestipino

24. Gestione degenza area TIN Dr. Maurizio Radicioni

25. Gestione Clinica del paziente pediatrico con tumore solido Dr.ssa Katia Perruccio

26. Genetica Medica e Malattie Rare Dr. Paolo Prontera

27. Day Hospital Oncoematologico Prof.ssa Maria Paola Martelli

28. Laboratorio di Diagnostica Integrata delle Patologie Ematologiche Dr.ssa Roberta La Starza

29. Day Hospital Oncologico Dr.ssa Anna Maria Mosconi

30. Diagnostica Molecolare Predittiva e Genetica Oncologica Dr.ssa Vienna Ludovini

31. Coordinamento e Controllo Multidisciplinare dei Farmaci Antitumorali ad Alto Costo Dr.ssa Verena De Angelis

32. Brachiterapia Dr.ssa Elisabetta Perrucci

33. Responsabile Operativo CRT Dr. Nicola Albi

34. Emodinamica e Cardiologia Interventistica Dr. Sclafani Rocco

35. Unità di Terapia Intensiva Cardiologica UTIC Dr. Maurizio del Pinto

36. Aritmologia Clinica e Interventistica Dr. Gianluca Zingarini

37. Cardiologia Subintensiva e Programmata Dr. Carmelo Catanese

38. Trattamento dello scompenso cardiaco avanzato Prof. Erberto Carluccio

39. Chirurgia dell’AortaToracoaddominale Dr. Gianfranco Carlini

40. UTIR Dr. Eslami Varzaneh Amir Hossein

41. Pneumologia Interventistica Dr. Elvio Scoscia

42. Centro Disturbi del Movimento Dr. Nicola Tambasco

43. Neurochirurgia Oncologica Stereotassica e Funzionale Dr.ssa Nunzia Cenci

44. Vestibologia Clinica Dr. Mario Faralli

45. Chirurgia della tiroide Dr. Massimo Monacelli

46. Diagnostica Integrata nel Paziente pediatrico e neonatale Dr.ssa Maria Elena Latini

47. Senologia Dr. Andrea Saracini

48. Imaging molecolare Dr.ssa Barbara Palumbo

49. Attività di Patologia Clinica ed Ematologia Dr. Alfredo Villa

50. Neuroradiologia Interventistica Dr. Hamam Mohammed

51. Percorso Diagnostico Terapeutico delle Patologie Neuroradiologiche Dr. Andrea Fiacca