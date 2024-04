Ospedale Narni-Amelia «il cronoprogramma completo in arrivo. Per la viabilità 5,5 milioni»

Incontro fra i soggetti istituzionali coinvolti – Regione Umbria, Usl Umbria 2, Comuni di Narni e Amelia – per la realizzazione dell’ospedale di ‘Cammartana’ (Narni-Amelia). A fare il punto, dopo la riunione, è l’assessore regionale ai lavori pubblici e viabilità, Enrico Melasecche: «Si stanno programmando al meglio le azioni comuni per accelerare finalmente le procedure verso la realizzazione – afferma -. Il Comune di Narni procederà con l’esproprio dei terreni e successivamente verrà convocata dall’assessorato la conferenza di servizi per l’approvazione formale del progetto. L’Inail, finanziatore dell’opera, diverrà proprietario dell’area e provvederà direttamente alla costruzione. Entro poche settimane – annuncia Melasecche – avremo il cronoprogramma completo dopo l’incontro che stiamo organizzando». In merito alla viabilità collegata, l’assessore regionale spiega di aver ottenuto dalla giunta di palazzo Donini «l’inserimento di un doppio finanziamento nel FSC, Fondo Sviluppo e Coesione 2021-27. Si tratta di 2,5 milioni per il nuovo assetto con rotonda antistante il cantiere e ⁠3 milioni per concludere l’incompiuta della variante sulla strada ex statale, oggi regionale 205 Amerina, per evitare che per arrivare in ospedale da tutti i comuni dell’Amerino, si debba passare dentro l’abitato di Amelia». Sempre Enrico Melasecche fa sapere che ⁠sta prendendo accordi «con la Provincia di Terni per realizzare la rotonda in variante e con il Comune di Amelia per la seconda variante da 3 milioni. Ho inoltre scritto ad Anas – prosegue – affinché i lavori in corso di riqualificazione della strada statale 675 (Rato, ndR) siano conclusivi e duraturi perché in futuro il collegamento fra i due nuovi ospedali, di Terni (hub) e di Narni-Amelia (spoke) sia sicuro e veloce, con minori ostacoli possibili. Passiamo dalle dichiarazioni del 2006 – conclude – in cui l’allora assessore del Pd, e sono trascorsi circa 18 anni, annunciava che ormai era tutto pronto, alla concretezza odierna in cui il sottoscritto, dalla delibera di fine dicembre 2023, ci sta mettendo la faccia».

