Ospedale Perugia, energia elettrica ko durante manutenzione

Un blocco temporaneo nell’erogazione dell’energia elettrica a causa di un guasto. Il disservizio si è verificato domenica mattina all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia durante i lavori di manutenzione ordinaria dei quadri elettrici al padiglione ex Silvestrini: la direzione specifica che il problema c’è stato a causa del ko «di una delle schede elettriche dei due gruppi elettrogeni di emergenza attivi. La momentanea mancanza di erogazione non ha creato gravi problemi alle attività clinico assistenziali ma solo organizzativi. Ci scusiamo per l’eventuale disagio arrecato ai pazienti e agli operatori sanitari in servizio», concludono dal nosocomio. In realtà non sono mancate le lamentele in tal senso.

