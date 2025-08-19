Il problema del parcheggio ‘selvaggio’ non riguarda solo il centro di Terni. Martedì mattina all’ospedale ‘Santa Maria’ – come segnalato ad umbriaOn da alcuni lettori – si è verificata una spiacevola situazione che ha creato grattacapi a cittadini e dipendenti dell’azienda ospedaliera.

In sostanza un’auto parcheggiata non in modo conforme ha creato un blocco temporaneo del traffico e, di conseguenza, una lunga coda per diversi minuti. Creando impasse anche ad un mezzo pesante della Nippon Gases impegnato in un’attività al ‘Santa Maria’. Un discreto disagio per tutti che, ancora una volta, mette in evidenza la questione.