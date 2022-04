Ospedale Terni: Cinzia Di Giuli Cavaliere della Repubblica. Lustro per malattie infettive

L’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni fa il pieno di Cavalieri della Repubblica, nomine sancite dalla presidenza della Repubblica – su proposta della presidenza del Consiglio dei ministri – con la cerimonia già fissata per il prossimo 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica. Oltre alla primaria della rianimazione Rita Commissari e alla coordinatrice infermieristica Emanuela Santuro, la prestigiosa onorificienza è andata anche alla dottoressa Cinzia Di Giuli, dirigente medico presso il reparto di malattie infettive dell’ospedale di Terni, in prima linea dall’inizio della pandemia. La professionista, con specializzazioni in malattie infettive, gastroenterologia ed endoscopia digestiva, ha alle spalle numerose pubblicazioni, competenze specialistiche nell’ambito delle infezioni ospedaliere in ambito chirurgico, un impegno costante a fianco della Caritas nel ‘progetto rifugiati’. Oltre, ovviamente, al grande lavoro condotto nel contesto pandemico, da lei e dai suoi colleghi che non si sono mai tirati indietro.

