L’ospedale di Terni fa ‘incetta’ di Cavalieri: anche Emanuela Santuro

Non solo la responsabile della rianimazione/anestesia, Rita Commissari: l’azienda ospedaliera di Terni può contare su un altro ‘Cavaliere della Repubblica’ di recente nomina. Si tratta della dottoressa Emanuela Santuro, coordinatrice infermieristica, che ci tiene a ringraziare chi ha contribuito a farle raggiungere una soddisfazione così importante.

di Emanuela Santuro

Coordinatrice infermieristica area Covid azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni

Come diceva la fondatrice della mia professione (Florence Nightingale, ndR), quella di infermiera è una delle più belle arti, anzi ‘la più bella delle arti belle’ e nella sua bellezza ci dona momenti di gioia dove i nostri cuori vengono arricchiti. Questa onorificenza la dedico a tutti gli operatori sanitari della mia azienda ospedaliera che con, costanza e dedizione, svolgono un lavoro straordinario. La dedico alla direzione aziendale, al Sitro, a tutti gli operatori delle ditte esterne, alla mia famiglia, a tutti i miei amici e a tutti coloro che, con silenzi o parole, mi sono stati sempre accanto.

Ringrazio l’OPI di Terni, in particolare la presidente Emanuela Ruffinelli. Non vi nego che mi sono emozionata… mio fratello dal cielo sicuramente sarà orgoglioso di me. Un pensiero va a tutti i pazienti che ho conosciuto durante la mia carriera professionale, a tutti i cittadini di Terni e agli abitanti del mio paese d’origine, Fumone. Tutto ciò è per voi.