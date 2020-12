Terni, ‘Santa Maria’: nuovi macchinari per la radiologia

Due nuovi macchinari – con tanto di inaugurazione ufficiale – per la radiologia del ‘Santa Maria’. Questa la novità odierna per l’azienda ospedaliera: mercoledì, per l’occasione, c’è stata la visita del vescovo della Diocesi di Terni, Narni e Amelia, monsignor Giuseppe Piemontese.

Gli auguri

Il vescovo si è recato al nosocomio anche per portare i propri auguri di buon Natale agli operatori sanitari ed ai pazienti. La breve cerimonia si è svolta di fronte ai poliambulatori: qui, alla presenza del cappellano dell’ospedale, Padre Angelo Gatto, di una rappresentanza delle suore Identes di Terni e del commissario straordinario del ‘Santa Maria’ Pasquale Chiarelli, ha ricordato «tutte le persone che soffrono e gli operatori sanitari, legati, in questo periodo di sofferenza, dal sentimento dell’amore». A seguire ha salutato gli operatori del pronto soccorso, recitando insieme a loro una preghiera, prima della benedizione.

L’inaugurazione

Subito dopo monsignor Piemontese – con lui Chiarelli, il direttore sanitario Sandro Vendetti e il direttoe del dipartimento di diagnostica per immagini Gianni Passalacqua – ha partecipato all’inaugurazione dei nuovi macchinari. Il primo – sottolinea l’azienda ospedaliera – è «un sistema ‘Digital Diagnostic’ che permette di rispondere a un numero elevato di necessità diagnostiche, sia grazie al posizionamento del sistema emettitore, sia grazie al sistema di movimentazione del tavolo riservato al paziente; il secondo è un tavolo ‘Helios Drf’, in cui l’emettitore permette uno spostamento assiale tale da poter analizzare le diverse parti del corpo con una copertura fino a pazienti alti 210 centimetri».