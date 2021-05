Ospedale Terni, fondi aziendali: accordo con rsu e sindacati

Un accordo per la distribuzione del fondo perequativo aziendale e l’altro per quello aziendale legato all’attività libero professionale. Sono stati sottoscritti dall’azienda ospedaliera di Terni con sigle sindacali Rsu: un risultato raggiunto «dopo oltre un decennio», evidenzia il Santa Maria.

Il percorso e le mensilità

«Un accordo – le parole del direttore amministrativo Anna Rita Ianni – molto importante anche perché permetterà la distribuzione dei fondi aziendali ai lavoratori in un momento storico molto delicato, per via della pandemia. Da questo punto di vista faremo di tutto affinché il fondo rientri nella mensilità di luglio». «Ringrazio tutti i miei collaboratori – il commento del direttore generale del Santa Maria Pasquale Chiarelli – le sigle sindacali e le rsu per la responsabilità e il senso di collaborazione messi in campo in questi mesi in cui si è lavorato per raggiungere l’obiettivo». Il via libera al termine di un lavoro avviato circa un anno fa dalla direzione aziendale, con la fase conclusiva che è stata portata avanti dalla Ianni con la preziosa collaborazione della direzione Risorse Umane e Relazioni Sindacali.

