L’ingegner Gianni Fabrizi, responsabile dell’ufficio tecnico dell’ospedale Santa Maria di Terni, è stato nominato membro del consiglio nazionale della Siais, la Società italiana dell’architettura e dell’ingegneria per la sanità.

Nei giorni scorsi si è tenuta a Bologna l’assemblea nazionale Siais Ets (Ente terzo settore) per l’elezione del consiglio nazionale per il quinquennio 2025-2029. Del consiglio entra a far parte dunque anche l’ingegner Fabrizi, che dal 2019 ha ricoperto il ruolo di coordinatore regionale Umbria della Siais. La sua nomina, proposta dal presidente nazionale, l’ingegner Daniela Pedrini (confermata alla guida del gruppo), è scaturita «dall’impegno profuso negli anni da parte dell’ingegner Fabrizi, il quale, oltre a far crescere la Siais in Umbria, ha anche organizzato un evento nazionale alla facoltà di medicina e chirurgia nell’anno 2022».

«Accolgo con piacere questa importante nomina – commenta l’ingegner Fabrizi – e ringrazio il presidente Pedrini. Il mio impegno primario sarà quello di trasmettere entusiasmo ai nuovi iscritti e di far riconoscere il ruolo determinante delle strutture tecniche all’interno delle aziende sanitarie».