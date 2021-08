Ospedale Terni, Green pass per aree degenza e pronto soccorso

Tempo di aggiornamento per le modalità di accesso all’ospedale di Terni, così come accaduto per il nosocomio di Perugia. L’azienda ospedaliera ha reso note le novità nel pomeriggio di venerdì in seguito all’entrata in vigore del Green pass: focus su accompagnatori e visitatori.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

Degenza e pronto soccorso

La direzione fa sapere che le nuove modalità «riguardano le aree di degenza e il pronto soccorso. Il possesso del Green Pass faciliterà gli accessi, in quanto familiari, caregiver e visitatori, se autorizzati dal medico di reparto, mostrando la certificazione potranno evitare di sottoporsi al tampone per test molecolare o antigenico, che resta invece obbligatorio per chi non è in possesso di Green Pass. Ricordiamo che il Green Pass attesta una delle seguenti condizioni: aver fatto la #vaccinazione anti Covid-19; essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore; essere guariti dal Covid negli ultimi sei mesi».