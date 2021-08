Ospedale Perugia: Green pass per PS, degenze, mensa e bar

Green pass obbligatorio per l’accesso nelle aree ospedaliere per le degenze, il pronto soccorso, mensa e bar. Lo specifica il ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia con una nota per l’entrata in vigore del provvedimento governativo. Stesso discorso vale per la visita dei parenti ricoverati o l’accompagnamento in PS.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Le indicazioni

La certificazione verde – ricorda l’ospedale – attesta di aver fatto la vaccinazione anti Covid-19 (basta una dose), essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore o essere guariti dal virus negli ultimi sei mesi. «Vietato l’accesso a coloro che non sono muniti di Green pass nelle specifiche aree ospedaliere. Il certificato verde dovrà essere mostrato da tutti i cittadini di età superiore ai 12 anni. Sono esentati i soggetti che hanno idonea certificazione medica. La direzione ricorda che l’ingresso in ospedale è consentito solo a chi ne ha effettiva necessità come: utenti che devono effettuare prestazioni sanitarie o amministrative; è consentito un accompagnatore solo in caso di soggetti minori o persone disabili. visitatori, congiunti o caregiver muniti di Green pass personale dipendente e collaboratori esterni autorizzati».

Degenza e pronto soccorso

Per quel che concerne l’accesso ai reparti di degenza e in pronto soccorso «è consentito ad un solo visitatore, familiare o caregiver munito di Green pass. Nel caso di un minore o persona con disabilità che ha necessità di accedere in PS e l’accompagnatore è sprovvisto di Green pass quest’ultimo verrà sottoposto a tampone molecolare Covid-19 a carico dell’azienda ospedaliera».

Mensa e bar

«I buoni mensa per familiari – sottolinea la direzione – caregiver di pazienti ricoverati sono rilasciati solo a coloro muniti di Green pass. Il buono mensa è strettamente personale e non può essere ceduto. Il personale dipendente può accedere alla mensa solo se munito di Green pass». Infine il bar: «L’accesso con consumazione al tavolo è consentito solo a coloro muniti di Green pass. La consumazione al bancone è consentita osservando le vigenti norme anti-covid; è vietato stazionare al bar a coloro che non possiedono il Green pass».