Riceviamo e pubblichiamo una lettera di una cittadina di Terni che, dopo quanto accaduto alla mamma, vuole ringraziare i professionisti del reparto di cardiologia dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’.

Lettera firmata

La cardiologia di Terni, un eccellenza con il cuore.

Un grazie alla cardiologia di Terni.

Nel mese di marzo a mia madre, 90 anni, è stata riconosciuta, durante un accertamento, dal dottor Valentino Borghetti, primario della cardiochirurgia dell’ospedale di Terni, una valvulopatia severa che necessitava di un intervento salvavita urgente, ovvero la sostituzione della valvola aortica.

In un tempo brevissimo, appena 20 giorni, mia madre è stata presa in carico dal reparto di cardiologia che si stende su tutto il sesto piano della struttura ospedaliera in ogni sua branca, preospedalizzata e operata con la tecnica dell’aorta femorale (Tavi).

Ringrazio per la professionalità, la cura, l’attenzione, la delicatezza e l’empatia nei confronti dei malati e delle famiglie, tutti i reparti di cardiologia dell’ospedale.

Con un grazie speciale al dottor Valentino Borghetti, al reparto di emodinamica, in particolar modo ai dottori Alessio Arrivi e Carlo Bock che hanno effettuato l’intervento, a tutto il personale del reparto Utic che si presi cura di mia madre nell’immediato post operatorio, alle infermiere/i, Oss e a quanti lavorano dietro le quinte per rendere meno dolorosi e più umani questi momenti di difficoltà. Grazie di cuore.