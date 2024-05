Ospedale Terni, lavoro temporaneo per 11 infermieri: via libera per la Randstad

di S.F.

Va alla Randstad Italia Spa la fornitura del servizio di somministrazione lavoro temporaneo per 11 infermieri in ospedale a Terni. Durata? Tre mesi per un esborso dal valore complessivo – aggio compreso – di 143.801 euro in capo al ‘Santa Maria’. Il via libera è arrivato martedì con un atto firmato dalla dirigente Cinzia Angione, in questo caso la responsabile unica di progetto. La società è risultata prima in graduatoria e ha superato sia per il prezzo che per la qualità «i 4/5 del punteggio massimo previsto nel bando di gara». Di conseguenza è stato chiesto di giustificare l’offerta, poi risultata «in linea con le condizioni di mercato». La percentuale di sconto applicata è del 58,63%. A provarci anche Synergie Italia, Gi Group Spa, Umana Spa e Job Italia Spa.