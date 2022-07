Ospedale Terni, sala settoria off-limits: c’è l’interrogazione

L’ospedale di Terni e l’agibilità della sala settoria dell’istituto di anatomia patologica. C’è questo argomento al centro di un’interrogazione depositata dal capogruppo del Pd Francesco Filipponi: «Medico legale ed assistente costretti a girare tra Perugia, Spoleto e Foligno».

Il problema

In premessa Filipponi segnala che la sala settoria «dell’istituto di anatomia patologica cittadino sarebbe non più agibile da circa due anni. A seguito di tale situazione l’assistente ed il medico legale sarebbero costretti a ‘girare l’Umbria’ tra Foligno, Spoleto e Perugia per poter svolgere la loro attività» e le «le stesse famiglie dei defunti, in un momento delicato e di estremo dolore dovuto alla perdita di una persona cara, sarebbero costrette anche a sostenere dei costi aggiuntivi». Dunque sarebbe doveroso «rimuovere tutte le criticità esistenti e non arrecare altro dolore alle famiglie in un momento di estrema difficoltà ed emotività personale».

La richiesta

Filipponi chiede quindi al sindaco Leonardo Latini e alla giunta di conoscere «se l’amministrazione comunale era già a conoscenza di quanto riferito all’interrogante; se la stessa si era già accertata per verificare se le notizie corrispondessero al vero; i motivi per cui tali locali sarebbero stati inagibili per tutto questo tempo e se si intende sollecitare chi di competenza ad intervenire per un veloce ripristino delle condizioni di agibilità, fornendo al tempo stesso un crono-programma delle tempistiche previste in tal senso».