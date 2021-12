Ospedale Terni-Usl, sanitari del Santa Maria a Narni: nuovo accordo

di S.F.

La messa a disposizione di spazi per l’attività chirurgica all’ospedale di Narni per l’attività di day surgery, day service e chirurgia (massimo un giorno di degenza) per i pazienti del Santa Maria. L’accordo tra l’azienda ospedaliera e la Usl Umbria 2 era stato stipulato nel dicembre 2020 e di recente, ad ottobre, è scaduto, creando una situazione non proprio delle migliori come denunciato proprio la scorsa settimana in commissione consiliare a Terni durante l’audizione dei sindacati medici sul PSR 2021-2025: ora c’è il via libera per la riproposizione del patto fino al 31 dicembre 2022.

L’obiettivo

L’ambito è quello del sistema hub and spoke, più volte criticato di recente dai professionisti per via dell’inefficienza del sistema e dell’integrazione territoriale che salta. Risultato? Problemi a Terni (sovraffollamento e letti in corsia) e Narni. In sostanza l’accordo consentite l’utilizzo delle sale operatorie e delle aree di degenza del nosocomio narnese ai sanitari del Santa Maria, «previa condivisione dei percorsi assistenziali evitando duplicazioni nell’offerta di servizi e migliorando la qualità degli stessi».

SPECIALE COVID – UMBRIAON

Il sistema e le attività

Le parti dovranno concordare gli accessi programmati dei professionisti dell’azienda ospedaliera di Terni in quello di Narni, le sedute settimanali, le fasi chirurgiche e quelle assistenziali pre/post operazioni. «In una prima fase – si legge nel documento istruttorio – di applicazione dell’accordo, l’attività riguarderà principalmente le procedure dell’azienda ospedaliera con maggiore casistica operatoria, quali ad esempio la riparazione monolaterale di ernia inguinale, gli interventi su ano e stoma e la circoncisione». Firmano i due direttori generali coinvolti, Massimo De Fino per la Usl e Pasquale Chiarelli per l’ospedale di Terni. Di certo sarà un tema trattato nel corso delle audizioni previste tra mercoledì e giovedì in Comune a Terni: entrambi si dovranno esporre sul nuovo piano sanitario regionale 2021-2025.