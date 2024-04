Ospedale Terni, via libera a 21 altissime professionalità

di S.F.

Non solo gli incarichi per le strutture complesse e quelle semplici dipartimentali. In ospedale a Terni si mette mano anche alle altissime professionalità: il direttore generale Andrea Casciari ha firmato la delibera per il conferimento a ventuno professionisti del ‘Santa Maria’. Anche in questo caso sono a tempo determinato e la durata è fissata in cinque anni o, in ogni caso, al minor periodo «in relazione al conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato».

STRUTTURE DIPARTIMENTALI E SEMPLICI: I VENTUNO INCARICHI

Ipap D

Di maggior rilievo sono gli incarichi di altissima professionalità a valenza dipartimentale (Ipad D). Sono cinque (c’è stata un’unica candidatura per area): spazio a Giuseppe De Masi per partoanalgesia (anestesia e rianimazione), Daniele Giuliani per la chirurgia robotica e nuove tecnologie (chirurgia colonproctologica), Viola Marsiliani per il coordinamento locale trapianti (anestesia e rianimazione), Sandro Morelli per assistenza meccanica e controllo emodinamico (cardioanestesia) e Paolo Ottavi per ‘open’/gestione sale blocco operatorio (chirurgia vascolare).

Ipap Sc: chi c’è



Poi ci sono i sedici incarichi di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa. Semaforo verde per Luca Braghiroli per microchirurgia d’urgenza e dei reimpianti d’arto (chirurgia della mano), Federica Burzelli per la gestione patologica oncologica tiroidea (endocrinologia, andrologia e malattie del metabolismo), Roberto Cirocchi per la chirurgia del melanoma (chirurgia digestiva e d’urgenza), Emanuele Cottini per endoscopia urologica (endoscopia urologica), Dante Dionisi per chirurgia cardiaca emergenza-urgenza (cardiochirurgia), Benedetta Enrico per radiologia vascolare ed extravascolare (radiologia interventistica), Roberta Falchi per la diagnostica Pet (medicina nucleare), Federico Farinacci per chirurgia laparoscopica e robotica (chirurgia digestiva e d’urgenza), Manila Ferretti per patologia ostetrica ambulatoriale ostetrica (ostetricia e ginecologia), Carla Giamminonni per chirurgia robotica e bariatrica (anestesia e rianimazione), Alessandro Lavagna per l’area ciclo diurno in malattie infettive, Anna Panaccione per la gestione clinica terapeutica delle connettiviti maggiori (medicina interna e traslazionale), Jacopo Tesei per l’interventistica vie biliari e trattamenti radioembolizzanti (radiologia interventistica), Elettra Tinella per la neuroradiologia pediatrica (neuroradiologia), Carlo Vernelli per malattie infettive dell’apparato respiratorio e tubercolosi-rischio clinico (malattie infettive) e Carla Zagaglioni per la gestione urgenze emergenze chirurgiche (anestesia e rianimazione).