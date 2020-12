Ospedali e Usl, i 4 commissari diventano direttori. Onnis saluta

Conferma in blocco per tutti i quattro commissari straordinari delle aziende ospedaliere e sanitarie dell’Umbria. Con la novità che ora assumono la carica pluriennale – fino al 2023 – di direttore generali e non, come accaduto finora, a ‘tempo’ in qualità di commissari straordinari. La Regione – ed anche l’università di Perugia per ciò che attiene le aziende ospedaliere-universitarie – lascia ai vertici Gilberto Gentili (Usl Umbria 1), Massimo De Fino (Usl Umbria 2), Marcello Giannico (ospedale di Perugia) e Pasquale Chiarelli (‘Santa Maria’ di Terni): giovedì mattina sono stati firmati i quattro decreti di nomina e la delibera di giunta per l’approvazione dello schema contrattuale. Chi lascia, invece, è il commissario per l’emergenza Covid-19 dell’Umbria, Antonio Onnis: al suo posto – momentaneamente – c’è Massimo D’Angelo, recentemente nominato vice commissario dal direttore regionale della sanità umbra, Claudio Dario. Ad Onnis vanno «i ringraziamenti della giunta regionale per il complesso lavoro messo in campo in questa fase emergenziale».

LO SCHEMA DI CONTRATTO PER I DG APPROVATO IN GIORNATA – DOCUMENTO

A GIUGNO C’ERANO STATI TRE CAMBI SU QUATTRO

La valutazione e le cause di decadenza

Nell’accordo viene stabilito che decorsi 12 mesi dal conferimento dell’incarico i neo direttori generali verranno sottoposti a valutazione da parte della giunta regionale. La decadenza automatica può esserci per «il mancato equilibrio economico dell’azienda e l’accertamento da parte della Regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce grave inadempimento contrattuale».

Il commento di De Fino

Il 60enne originario di Sabaudia è a capo della Usl Umbria 2 dal 1° gennaio 2020: «Vorrei anzitutto ringraziare la presidente Donatella Tesei, l’assessore alla sanità Luca Coletto e la giunta regionale dell’Umbria per la stima e la fiducia ancora una volta accordatami. È stato un anno di impegno proficuo grazie al lavoro di squadra realizzato dal direttore regionale alla sanità Claudio Dario e dalla task force regionale insieme ad una solida collaborazione instaurata tra le direzioni delle quattro aziende sanitarie dell’Umbria. Una rete di dialogo, confronto e impegno comune che ha visto protagonisti anche i sindaci dei Comuni dell’azienda Usl Umbria 2 nello sforzo unitario di contrastare l’evento pandemico. Grazie anche ai colleghi e a tutto il personale dell’azienda Usl Umbria che, con grande spirito di sacrificio e dedizione, ha affrontato con coraggio e professionalità questa difficile battaglia. Il 2021 sarà un anno decisivo per sconfiggere definitivamente il Covid-19 grazie all’arrivo del vaccino, lasciarci alle spalle i periodi bui e tornare alla normalità nei tempi più rapidi possibili, progettare e costruire insieme per le nostre comunità e per la sanità regionale un futuro di pronta ripresa e sviluppo».

