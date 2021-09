Otricoli e Calvi senza guardia medica: «Ripristinarla»

Una raccolta firme per chiedere alle autorità sanitarie di ripristinare il servizio di guardia medica per Calvi dell’Umbria e Otricoli. Ad annunciarla è il sindaco del primo comune, Guido Grillini: come noto di recente c’è stata la soppressione temporanea con accorpamento a quella di Narni.

L’essenzialità

Per Grillini il servizio è essenziale «per tutti ma soprattutto per i molti anziani che risiedono sul territorio e considerando anche la distanza che intercorre fra Calvi dell’Umbria e l’unico pronto soccorso che si trova al Santa Maria di Terni». L’auspicio del sindaco è che la «guardia medica venga al più presto riattivata per tenere fede al principio di continuità assistenziale che è fondamentale per garantire la salute di tutti».