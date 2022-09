PalaTerni, Decathlon verso l’apertura: mirino sul 14 ottobre

di S.F.

Pochi giorni fa sono stati riaperti i termini – per questioni interne agli uffici comunali da quanto si apprende, palla in mano alla funzionaria Marina Garzuglia – per la conferenza di servizi decisoria legata all’autorizzazione. Ma c’è già comunque una data X – non definitiva – per l’apertura dell’area commerciale del palaTerni, decisamente in fase avanzata rispetto alla struttura sportiva: si parla di Decathlon che, allo stato attuale, prevede il semaforo verde del suo store da 2.400 metri quadrati tra poco più di un mese. La notizia arriva dalla Brianza, dove c’è la sede legale della srl italiana.

PARTE SPORTIVA ‘LENTA’, SI CORRE SUL COMMERCIALE

Mirino sul 14 ottobre

Salvo imprevisti o rinvii dovuti agli ultimi lavori, l’apertura dello store – sarebbe la settima del 2022 per l’azienda francese specializzata nell’ambito degli accessori per sport e tempo libero – è programmata per venerdì 14 ottobre. Poco più di un mese dunque. Come detto al momento si tratta di una data provvisoria, ma considerata più che probabile. Si vedrà. Da ricordare che il Comune ha avviato la specifica conferenza di servizi decisoria per l’autorizzazione a luglio, mentre nei giorni scorsi sono scattate quelle per Unieuro e Conad (M2, oltre 1.000 mq). Per quel che concerne McDonald’s basterà una ‘semplice’ Scia in quanto è una superficie di tipo M1. Di certo le sistemazioni esterne sono ancora da ultimare. A livello ufficiale per ora non c’è nulla, solo la creazione della pagina Facebook ‘ternana’ – c’è già dal 19 luglio – per annunciare l’imminente arrivo in città.