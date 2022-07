PalaTerni, apertura Decathlon da 2.400 mq: inizia la conferenza di servizi decisoria

di S.F.

Richiesta di integrazioni o chiarimenti entro quindici giorni dall’indizione. Dare il parere entro un mese e mezzo: queste le tempistiche per la conferenza di servizi decisoria avviata martedì dal Comune di Terni – direzione pianificazione territoriale ed edilizia privata – in merito all’apertura di una media struttura superiore di vendita al dettaglio nell’area del palasport per 2.400 metri quadrati. L’input è della Palaterni srl e da quanto si apprende si tratta di Decathlon, la multinazionale di maggior rilievo pronta ad arrivare in città nei prossimi mesi. Pec inviata agli uffici comunali, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, Comuni limitrofi (ci sono anche Labro, Spoleto e Rieti), Regione, Provincia, Usl Umbria 2, Arpa, Lega Coop e anche la Regione Lazio. Come noto i tempi per terminare la struttura sportiva sono ben più lunghi con obiettivo spostato al primo trimestre 2023.

La motivazione. Chi deve esprimersi



Come mai occorre una conferenza di servizi decisoria per l’apertura di Decathlon? Si conosce tutto da tempo, d’altronde il contratto di concessione è chiaro. Tuttavia è un passaggio obbligatorio e propedeutico all’apertura. Le istanze per grandi e medie strutture di vendita M3 devono essere valutata dalla Cds previo atto di indirizzo della giunta comunale. Alla base di tutto la legge regionale 10 del 2014, il regolamento del 2018 ed il testo unico del commercio. In molti dovranno dare il proprio parere in merito: la direzione ambiente di palazzo Spada per l’impatto acustico, l’urbanistica per le verifiche di competenza, la direzione lavori pubblici, la direzione allo sviluppo economico, la Provincia di Terni, Arpa Umbria e la Usl Umbria 2. L’edificio commerciale per il quale è partita la procedura è il primo verso l’ingresso, il più lungo ed esteso.

La disposizione

Il punto Decathlon da 2.400 mq rappresenta la superficie di vendita (considerando la Suc sono 3.000) più grande. Accanto ci saranno altre due strutture da 1.300 mq, una delle quali non alimentare (leggasi Unieuro, l’unica insegna già posizionata); da progetto ci sono poi tre servizi di ristorazione fronte area commerciale da meno di 500 mq l’uno, il nuovo McDonald’s (l’edificio, quantomeno esternamente, è pressoché pronto) dall’altro lato del Foro Boario (più spostato verso il Libero Liberati) e, a chiudere il cerchio, due spazi per le attività commerciali sotto il palazzetto.