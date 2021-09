PalaTerni, Giovanni Malagò in visita

Visita di rilievo in arrivo a Terni nell’ambito della realizzazione del palaTerni in zona Foro Boario. Giovedì 9 settembre, alle 11.30, ci sarà il presidente del Coni Giovanni Malagò: il dirigente romano si intratterà con i tecnici della Salc – attesa anche una rappresentanza del Comune – per circa due ore. Nel 2018 Malagò definì la vicenda legata al palazzetto «scandalosa» in occasione del passaggio in città per l’inaugurazione della nuova sede del Coni provinciale.

