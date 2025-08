di S.F.

«Nell’ultimo quinquennio la mobilità elettrica ha registrato una progressiva e significativa affermazione quale

componente strutturale delle politiche di trasporto sostenibile». Questa una delle premesse con le quali il Comune di Terni ha lanciato un avviso di manifestazione di interesse per l’installazione e la gestione di un’infrastruttura per la ricarica di veicoli elettrici.

Il 9 aprile scorso la E.ON Drive Infrastructure Italy srl di Milano ha fatto arrivare a palazzo Spada una manifestazione di interesse per realizzare un’infrastruttura a pochi passi dal palazzetto dello sport di Terni. E, da normativa, il dirigente all’energia Paolo Grigioni ha firmato l’avviso per vedere se ci sono altre società che hanno la stessa intenzione: «Eventuali ulteriori manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni», viene specificato. L’atto va anche sul Pun, il Portale unico nazionale delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici. Palla in mano al responsabile unico di progetto, l’energy manager Gianluca Rubeca.