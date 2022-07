Palpeggia anziani alle parti intime per rubare Denunciata anche per violenza sessuale

I carabinieri della Stazione di Castel del Piano (Perugia) sono riusciti a individuare e denunciare una 42enne di nazionalità romena, residente a Perugia, presunta responsabile di due furti con destrezza, commessi entrambi ai danni di altrettanti anziani perugini di 74 e 79 anni, e nei confronti di uno anche di una presunta violenza sessuale dovuta ad un palpeggiamento.

Abbracciati e palpeggiati

La tecnica utilizzata dalla donna è comunemente conosciuta come ‘furto con abbraccio’ e vede generalmente vittime persone anziane, in quel momento sole, e quindi più vulnerabili, spesso all’aperto. Le due vittime sono state avvicinate dalla 42enne che, prima con alcuni convenevoli e poi, in un caso, con un palpeggiamento alle parti intime, è riuscita ad avere contatto fisico e a sfilare ad uno una collana d’oro e all’altro un bracciale.

Identificata

Gli episodi sono avvenuti a distanza di pochi giorni in un parco pubblico a Castel del Piano e all’esterno di un bar vicino alla stazione ferroviaria di Perugia. Entrambe le aree sono prive di videocamere che avrebbero potuto riprendere i fatti, ma ciò non ha impedito ai carabinieri di risalire all’identità della donna. Infatti, attraverso le dichiarazioni delle due vittime e grazie alla collaborazione di alcuni passanti che avevano assistito ai fatti, i militari sono stati in grado di ricostruire l’identikit dell’indiziata, poi identificata attraverso l’individuazione fotografica da parte di una delle vittime.