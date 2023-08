Parco Cardeto Terni, c’è la Festa de l’Unità: dibattiti, musica e street food

Parco ‘Bruno Galigani’ a Cardeto di Terni, è tempo di eventi nello spazio verde riaperto da tre mesi. Dal 29 agosto al 3 settembre torna la ‘Festa de l’Unità’, organizzata dall’Unione comunale del Pd di Terni e dalla federazione provinciale: i dettagli saranno resi noti in una conferenza stampa programmata per la mattinata di sabato in via Mazzini, sede del partito. Nei sei giorni si parlerà di lavoro, sanità, salute, ambiente, diritti, scuola, Pnrr, disuguaglianze, giustizia sociale e piano casa.

