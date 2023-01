Parrano, il Principato venduto per oltre 10 milioni: castello, terreni e laghi

Bocche cucite sull’aggiudicatario, ma c’è una certezza: il Principato di Parrano, all’asta da diversi anni, è stato venduta per oltre 10 milioni di euro come riporta Il Corriere dell’Umbria. Il pezzo forte è lo storico castello, di mezzo anche terreni, casali, laghi e varie scuderie: il prezzo a base d’asta era fissato a 13,5 milioni dopo i precedenti tentativi andati a vuoto. Tutta la vicenda si è sviluppata in seguito ad un pignoramento con la società Principato di Parrano srl esecutata e successivamente dichiarata fallita.

IL TENTATIVO IN AVVIO DI 2022

L’ANNUNCIO DEL LUGLIO 2021: 15 MILIONI

Il castello

Il castello – si leggeva nell’ordinanza di vendita – è «costituito da un piano interrato adibito a locali tecnici collegati al parco esclusivo tramite un passaggio sotterraneo; un piano terra dove si trova l’ingresso principale dotato di una grande scala elicoidale per l’accesso ai piani superiori; i piani primo, secondo, terzo e quarto destinati ad abitazione e nei quali si trovano ampi saloni, diverse camere da letto, bagni e cucine; – un piano mezzanino posto tra il piano terzo e il quarto; i piani quinto e sesto ricavati in una delle due torri del castello; al piano secondo vi sono dei locali adibiti a centro benessere, con relativi spogliatoi (bagno termale, bagno turco, sauna ecc.) e sempre sullo stesso piano esternamente si trova una piscina». Ora la svolta.