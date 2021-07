Parrano è sul mercato: castello e asset all’asta per 15 milioni

«Un’esclusiva collezione di beni» in vendita per un valore indicativo di circa 15 milioni di euro con asta prevista nel mese di ottobre. Di mezzo c’è l’Umbria: Christie & Co, per conto di Bayview Italia – server specializzato in crediti ipotecari – ha messo in vendita diversi asset del borgo medievale di Parrano, in provincia di Terni. Tra i quali c’è il castello. Una notizia curiosa che in questi giorni è stata ripresa anche da testate nazionali come Il Sole 24 Ore.

RISCHIO DISSESTO E MOVIMENTI FRANOSI, IL PROGETTO DA 1 MILIONE

Cosa c’è in vendita

L’elenco dei beni a disposizione è lungo. A descriverli è Bayview Italia: il castello, completamente rinnovato con 26 suite padronali e centro benessere; quattro edifici situati nel borgo medievale di Parrano; ventitré casali/fattorie sparsi per il villaggio con potenziale per la conversione in ville e proprietà frazionate, di dimensioni comprese tra 1.600 e 150 metri quadrati – potenziale per 75 unità di alloggio aggiuntive; 741 acri di riserva di caccia; 12 piccoli laghi; varie scuderie; circa 2.500 acri di terreno agricolo disponibile per la riqualificazione; un poligono di tiro all’aperto di 25 mila metri quadrati che richiede la riqualificazione e l’opportunità di sviluppare un hotel con 130 camere con strutture per il golf, polo e il benessere su 5 mila 300 mq di terreno.

La bellezza di Parrano

«Il comune di Parrano, immerso nella natura e facilmente accessibile, si trova tra Roma e Firenze – prosegue Bayview Italia – e attualmente conta circa 500 abitanti. Il borgo si è sviluppato intorno al Castello di Parrano, arroccato in una posizione strategica sulle rovine romane per controllare la valle sottostante, e vanta un ricco patrimonio culturale che risale all’anno 1000. Riconosciuto dall’Unesco come una biosfera unica, Parrano è la destinazione ideale per esplorare l’antica regione umbra, rinomata per la sua storica e diversificata gamma di paesaggi, dalle dolci valli verdi punteggiate da città medievali, ai fitti boschi, vigneti e campi di olivi. Le attrazioni vicine che richiamano i visitatori nella zona includono le ‘Tane del Diavolo’, un complesso sistema di grotte che si pensa siano state abitate fin dal Paleolitico superiore (30.000-10.000 anni fa) e il ‘Bagno del Diavolo’, un parco termale che si trova ai piedi del villaggio».

Il potenziale

Leonardo Stassi è l’head of hotel real estate di Bayview Italia: «La posizione esclusiva e tranquilla, combinata con il patrimonio ben conservato di Parrano, offre ai potenziali investitori l’opportunità di sviluppare una destinazione turistica unica con alloggi privati, hotel, spazi per lo sport e il benessere, un interessante patrimonio culturale e naturale in una biosfera unica. Progetti simili di successo in Italia sono il Castello di Casole con Timber Resorts e Belmond Hotels, Reschio Estate e Antognolla Estate, per citarne alcuni». Appuntamento tra pochi mesi per l’esito.