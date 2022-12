Parrucchiera e ‘numero uno’ nel fare i pampepati: Roberta vince in Valnerina

Il miglior pampepato del 2022, in base al concorso ospitato presso l’Osteria del Trap di Ferentillo, è quello di Roberta Caracciolo. Alla gara con il dolce tipico della tradizione hanno partecipato dodici concorrenti, giudicati da chef e tecnici del settore che, dopo averli assaggiati, ha assegnato il primo premio a Roberta che nella vita è presidente della categoria parrucchieri. Il premio le è stato consegnato da Enrico Bini dell’associazione Ciav, da Umberto Trotti dell’osteria del Trap e da Gina Vannucci presidente Slow Food Valnerina.

La gara

Roberta ha voluto ringraziare il padre e la madre fornai: «Sono loro che mi hanno insegnato come fare il pampepato. Oltre alla ricetta ogni volta ci metto amore e passione. Non sapevo di essere tra i partecipanti perché mio marito ha inviato l’iscrizione al concorso a mia insaputa. Sono contenta anche se è stata tutta una sorpresa tanto che quando una persona che conosco mi ha detto ‘hai partecipato al concorso del pampepato’ ho risposto per educazione, ma non sapevo a cosa si riferiva. Dopo, ovviamente, ho capito e ringrazio tutti per il premio che mi è stato assegnato». Anche per chef Umberto il concorso è speciale perché è dedicato a sua madre Morena: «Ringrazio tutti i partecipanti perché erano tutti molto buoni. Poi come per tutti i concorsi c’è un vincitore e prima è stata Roberta Caracciolo. Il secondo premio è andato a Silvia Giuntino, terzo a Paola Argenti e premio speciale per l’innovazione ad Anna Maria Pennacchi. Non mi resta altro che dare appuntamento a tutti al prossimo anno con una nuova edizione del concorso del pampepato».