Passa il compleanno con l’ex per fare pace ma lui beve e gioca alle slot soltanto. Poi la aggredisce: denunciato

L’intervento della polizia di Stato di Perugia è scattato di notte a Ponte San Giovanni, per una giovane aggredita dall’ex fidanzato. Sul posto, dopo aver rassicurato la donna, i poliziotti hanno ricostruito la vicenda: nel pomeriggio si era incontrata con l’ex – un uomo di 30 anni – per trascorrere la serata insieme e festeggiare il compleanno in un bar. Lì, invece di un’occasione per riavvicinarsi e stare un po’ insieme, la donna si è resa conto che l’uomo, oltre ad esagere con il bere, stava passando il tempo a giocare alle slot machine. Da qui la discussione, con la giovane intenzionata a riportarlo a casa: improvvisamente lui le ha strappato dalle mani le chiavi dell’auto, poi l’ha schiaffeggiata e ha danneggiato la vettura a suon di pugni sul cofano e calci contro i fanali.

Trovato e denunciato

La giovane, spaventata, ha così chiamato la polizia ma il soggetto le ha afferrato il polso per interrompere la telefonata, gettando a terra lo smartphone per poi fuggire dalla scena. La polizia, messasi sulle sue tracce, lo ha trovato nella zona commerciale di viale Centova, intento a giocare in una sala slot. Già gravato da precedenti per droga, reati contro la persona e possesso di oggetti atti ad offendere, è stato denunciato a piede libero per percosse, danneggiamento e violenza privata.